Эксперты назвали пользу ночных кошмаров

В эксперименте ученых приняли участие 18 добровольцев

Ночные кошмары помогают человеку справляться с опасными ситуациями в реальной жизни. К такому выводу пришли нейрофизиологи Университета Женевы.

В эксперименте приняли участие 18 добровольцев. Врачи заметили, что их страхи во сне фиксируется в передней поясной коре и островковой доле головного мозга. Именно эти участки отвечают за сознание и социальное поведение в жизни. Там же образуется реакция на угрозы в реальной жизни.

Позднее частникам опыта показали видео катастроф. Те, кому часто снились кошмары, показали более низкий уровень страха и паники.