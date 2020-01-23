Эксперты оценили нелегальный онлайн-рынок табака в полмиллиарда рублей

Доход продавцов контрафакта составил минимум 325 млн рублей.

В 2020 году в интернете самым ходовым товаром стали сигареты. На их долю пришлось 73,6% нелегального рынка. Об этом сообщили специалисты Group-IB, пишет РБК.

Отмечается, что только 84 сайта из 700 торговали оригинальной табачной продукцией. Таким образом, объем нелегального онлайн-рынка табачной продукции и электронных сигарет в интернете в прошлом году превысил 500 млн рублей. Ущерб производителям и государству из-за неуплаты налогов составил 1,1 млрд рублей.

Чаще всего в интернете в 2020 году продавали классические сигареты на "черном" рынке (73,6%), на втором месте табачные стики (25,1%), электронные сигареты расположились на третьем месте (1,3%), говорится в исследовании Group-IB Digital Risk Protection (DRP).

Нелегальная торговля табачной продукцией ведется и в мессенджерах. Специалисты нашли около 100 каналов, общее число подписчиков которых составляет 430 тыс. человек. В соцсетях было найдено 320 групп и аккаунтов – на них подписаны 110 тыс. человек.

Отмечается, что в России с 1 июля 2020 года продажа сигарет без цифрового кода запрещена. Отсутствие этого кода является признаком подделки.

Специалисты обнаружили 166 сайтов, продающих контрафактные сигареты. Они подсчитали, что на таких сайтах средняя стоимость одной пачки сигарет составляет 44 рубля. А вот доход продавцов в 2020 году от продажи контрафакта составил не менее 325 млн рублей, считают аналитики.

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