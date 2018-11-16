Эксперты о результатах опроса о миграции: "Все познается в сравнении"

Стали известны итоги опроса о миграционных настроениях россиян и граждан других стран.

Согласно опросу Gallup о миграционных настроениях россиян, пятая часть россиян выразила желание уехать в другую страну и связывает это желание с тревожным сигналом для государства. В сентябрьском опросе Левада-центра эта цифра была чуть меньше – количество желающих сменить постоянное место жительства с России на другую страну составило 17%.

По результатам других опросов Gallup, коснувшихся жителей иных стран, получается, что об эмиграции задумывались по меньшей мере 16% американцев, 21% граждан стран Европейского союза, 27% граждан европейских стран, не входящих в ЕС. Миграционные настроения в России оказались немного выше, чем в Америке, но ниже, чем в Европе.

Эксперты с телеграм-канала "Мейстер" считают, что серьезно обеспокоиться данными о миграционных настроениях стоит главам Молдовы, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. По данным "Евразийского монитора" пятилетней давности, о желании переехать на ПМЖ в Россию заявляли 42% граждан Таджикистана, 34% жителей Кыргызстана, 26% армян и 25% молдован.

Ранее россияне назвали лучшие города для переезда.

Фото: pixabay