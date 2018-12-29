Макет памятника Сергею Бодрову отправили на доработку

Памятник должен быть посвящен не образу, а именно человеку.

Эксперты не одобрили макет памятника актеру Сергею Бодрову-младшему, который планируют установить в столице. Специалисты отметили, что монумент должен быть посвящен человеку, а не его герою Даниле Багрову из фильма "Брат". Об этом сообщает агентство "Москва".

Причина в том, что надо не образу памятник ставить, а действительно человеку. И плюс ко всему, были и профессиональные замечания, такие, как пластика, выразительность и другие. Игорь Воскресенский, председатель столичной комиссии по монументальному искусству

Следующее заседание назначили на 14 февраля.

Фото: Кадр из фильма "Брат"