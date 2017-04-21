По сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось на 28%

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе HeadHunter.

Так, самая большая зарплата у генерального директора домостроительных компаний. Они получают от 500 тысяч рублей в месяц.

На втором месте расположились директора по продажам инвестиционной компании в сфере криптовалют, которые приносят домой от 200 до 700 тысяч рублей.

Бронзу взяла профессия "Системный архитектор 1C:ERP", которые зарабатывают от 300 тысяч рублей.

Далее в списке есть руководители отдела продаж вторичной недвижимости, а также и начальники отдела продаж с зарплатами от 100 тысяч рублей.

Отметим, что по сравнению с прошлым годом количество вакансий увеличилось на 28%. Средняя зарплата по городу составила около 41 тысячи рублей, в то время как, соискатели планируют получать от 45.

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