Названы самые популярные политические ток-шоу в России

Передачи транслировала на телеканале "Россия 1".

В 2019 году самым популярным российским политическим ток-шоу стал проект "России 1" — "60 минут с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым". Об этом сообщает издание "Лента.ру".

На втором месте расположилась передача "Вечер" с Владимиром Соловьевым", а на третьем — дневная версия программы Скабеевой и Попова.

На "России 1" сообщили, что среди новостных проектов максимально приблизились к Первому каналу, опередив на статистическую погрешность в 0,1 процента. Самой популярной стала программа "Вести" (в 20:00 по мск), которая набрала 13,6% среднегодовой доли. Далее идут "Время" (в 21:00 по мск) с долей 13,5% телезрителей и "Вести недели" с Дмитрием Киселевым, набравшие 13,4%.