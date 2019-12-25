Эксперты назвали самые дорогие жилые дома Петербурга на первичном рынке

С начала прошлого года средняя цена на рынке жилья класса "А" выросла на 17%.

Аналитики консалтинговой компании "Knight Frank St.Petersburg" назвали самые дорогие жилые дома Петербурга на первичном рынке. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в пресс-службе компании.

Лидером стал жилой комплекс "Императорский яхт-клуб", состоящий из 69 квартир-резиденций на Крестовском острове. Так, средняя цена квадратного метра составляет 830 тыс. рублей.

На втором месте расположился комплекс "Особняк Кушелева-Безбородко" на набережной Кутузова в Центральном районе. Проект состоит из 29 квартир, а средняя цена квадратного метра составляет 820 тыс. рублей.

И на третьем месте находится жилой комплекс "One Trinity Place" на набережной Адмирала Лазарева. Проект включает в себя 175 квартир с чистовой отделкой. Цена квадратного метра составляет 757 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Петербурге замечен рост цен на "новую вторичку".

Фото: imperialyachtclub.ru, domoos.ru, vipflat.ru, pixabay.com