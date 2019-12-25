Эксперты назвали обогатившиеся в пандемию отрасли

В пандемию заработать удалось компаниям, которые занимаются производством резиновых и пластмассовых изделий.

Названы отрасли, которые обогатились в пандемию. По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), заработать в пандемию удалось производителям резиновых и пластмассовых изделий, отрасль металлургии в минусе также не осталась. Об этом пишут "Известия".

Отмечается, что растениеводство, животноводство, добыча руды, текстиль и одежда также принесли доход в пандемию, как и обработка древесины. Возглавили рейтинг компании, занимающиеся выпуском лекарственных препаратов и медицинской техники, а также лесоводство.

По информации газеты, значительный рост спроса привел к существенному увеличению доли дебиторской задолженности в структуре оплаты поставок. Большинство продукции заказчики покупали в долг из-за высокого спроса. Об этом рассказал руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора ЦМАКП Олег Солнцев.

Он подчеркнул, что заказчики должны погасить задолженности уже в этом году.

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