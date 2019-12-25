Эксперты должны оценить проекты по застройке промзон Серого пояса Петербурга

Застройка промзон Серого пояса требует экспертной оценки и публичных слушаний.

Редевелопмент промышленных зон поможет решить проблему нехватки свободных площадей в Петербурге. При этом, по словам руководителя регионального отделения партии "Родина" Андрея Петрова, застройка так называемого Серого пояса уже идет, а вот публичных слушаний не было.

Никто не показал изменений в Генплан, никто не советовался ни с населением, ни с экспертным сообществом. По сути, то, что сейчас делает Смольный, это "торговля из-под полы". Все это может привести к дисбалансу, как минимум. И последствия такой политики будут непредсказуемы. А кто-нибудь попытался сохранить промышленную инфраструктуру? А может эти пространства было бы разумнее отдать производствам? А как быть с теми заводами, корпуса которых являются исторически ценными? - спрашивает Петров.

В Петербурге, по словам политика, 60 крупных промзон общей площадью 18,9 тысяч гектаров. Предприятия на окраине города еще работают. А промзоны, расположенные ближе к городскому центру, подлежат редевелопменту,

В начале прошлого года на территориях Серого пояса построили 4,7 млн квадратных метров жилья. Петров отметил, что оно хорошо продается и окупается, но важно сохранить и промышленность с ее рабочими местами.

В заключение представитель "Родины" отметил, что горожане вправе участвовать в публичном обсуждении градостроительных планов, а все проекты должны получить экспертную оценку. Это позволит сохранить исторический облик Петербурга и положительно повлияет на его инвестиционный климат.

Ранее эксперты оценили перспективы развития рынка недвижимости Северной столицы. По их мнению, отмена льготной ипотеки может привести к резкому падению спроса на покупку жилья.

Аналитики отметили и нехватку свободных земель. Если темпы жилищного строительства не снизятся, то свободных площадей останется на два года. Смольный, считают эксперты, использует борьбу за земли в качестве рычага воздействия на петербургских застройщиков.

Фото: Piter.tv