Эксперт: трансфер Антона Заболотного - это агония "Зенита"

Спортивный журналист и блогер Антон Ванюшов считает, что Антон Заболотный не сможет усилить петербургский "Зенит".

Петербургский "Зенит" приобрел нападающего "Тосно" и сборной России Антона Заболотного. По данным СМИ, сине-бело-голубые купили форварда за 1.5 млн евро. Клуб подписал контракт с 26-летним россиянином на 3.5 года.

Спортивный журналист и блогер Антон Ванюшов считает, что игрок сборной России на данный момент не является усилением для команды из Петербурга. Об этом он рассказал каналу Piter.TV. По словам Ванюшова, "Зенит" купил спортсмена по простой причине: "Тосно" хотел продать бомбардира из-за высокой зарплаты. Вот два клуба из одного города и смогли "договориться".

Немного парадоксальная ситуация. Можно понять решение "Зенита". Да, игрок с русским паспортом оказался на рынке более-менее свободен: "Тосно" он был не нужен, они собирались его продавать. "Зенит" взял "то, что плохо лежит". В то же время, не могу понять, зачем он нужен "Зениту". Они просто меняют шило на мыло. Был Артем Дзюба, который, видимо, покинет команду. На его место приходит Антон Заболотный, хотя по классу Артем все-таки выше, чем Антон. И, если Манчини не смог интегрировать в свои схемы Дзюбу, то у него ничего не получится и с Заболотным. Антон Ванюшов, спортивный блогер

Эксперт сравнил эту ситуацию с агрессивной трансферной кампанией Мирчи Луческу зимой прошлого года. Тогда клуб приобрел сразу нескольких футболистов из команд-середняков РФПЛ. Особой пользу команде эти приобретения не принесли.

В "Зените" какая-то агония. В сентябре все примерили на сине-бело-голубых чемпионскую корону, теперь "Локомотив" ведет в 8 очков, никаким чемпионством не пахнет. И все пытаются хоть что-то, хоть кого-то приобрести. Манчини сказал, что ему нужен забивной нападающий. Но это явно не Антон Заболотный, он не сможет делать по 20 голов за сезон. Так что это непонятный трансфер. Заболотный понимает, что он идет на скамейку запасных. В этом нет ничего плохого. Футболист, который когда-то играл в командах ФНЛ, никогда не откажется от такого предложения. За него можно порадоваться, но это явно не усиление для "Зенита".

Антон Ванюшов

Видео: Piter.TV