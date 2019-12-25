  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт дал прогноз по курсу доллара
Сегодня, 8:45
116
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт дал прогноз по курсу доллара

0 0

Доллар может упасть до 72,5 рубля в период с 24 по 28 мая.

Ведущий эксперт Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз по курсу доллара. Он считает, что в период с 24 по 28 мая валюта может упасть до 72,5 рубля, пишет "Российская газета ".

По мнению эксперта, в ближайшие дни курс доллара составит от 72,5 до 74,5 рубля. Евро будет стоить 88,5-91 рубль.

Аналитик считает, что курс рубля будет зависеть от цен на нефть и новостей о предстоящей встрече президентов России и США. Итоги этой встречи способны улучшить геополитическую ситуацию, в том числе сделать российские активы более привлекательными.

Михаил Васильев считает, что 25 и 28 мая рубль получит дополнительную поддержку, потому что российские компании начнут уплачивать налоги. По этой причине компании-экспортеры будут конвертировать валюту. Однако спрос все равно будет не очень высоким, потому что многие страны закрыты из-за коронавируса.

Фото: pixabay 

Теги: встреча путина и байдена, курс доллара евро рубля, прогноз по курсу рубля
Категории: Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии