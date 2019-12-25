Эксперт дал прогноз по курсу доллара

Доллар может упасть до 72,5 рубля в период с 24 по 28 мая.

Ведущий эксперт Совкомбанка Михаил Васильев дал прогноз по курсу доллара. Он считает, что в период с 24 по 28 мая валюта может упасть до 72,5 рубля, пишет "Российская газета ".

По мнению эксперта, в ближайшие дни курс доллара составит от 72,5 до 74,5 рубля. Евро будет стоить 88,5-91 рубль.

Аналитик считает, что курс рубля будет зависеть от цен на нефть и новостей о предстоящей встрече президентов России и США. Итоги этой встречи способны улучшить геополитическую ситуацию, в том числе сделать российские активы более привлекательными.

Михаил Васильев считает, что 25 и 28 мая рубль получит дополнительную поддержку, потому что российские компании начнут уплачивать налоги. По этой причине компании-экспортеры будут конвертировать валюту. Однако спрос все равно будет не очень высоким, потому что многие страны закрыты из-за коронавируса.

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