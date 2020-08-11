Эксперт: российскую вакцину от коронавируса критикуют конкуренты

Вакцину продолжат тестировать на тысячах добровольцев даже после её регистрации.

Председатель Комитета сторон Конвенции "Медикрим" Сергей Глаголев рассказал телеканалу "360" о том, что российскую вакцину от коронавируса критикуют конкуренты. По его словам, в Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям входят фармкомпании, которые занимаются разработкой вакцины от COVID-19.

Глаголев рассказал, что ассоциация объединяет, в основном, зарубежные фармацевтические компании.

По моей информации, некоторые из них разрабатывают свои вакцины против коронавируса. Сергей Глаголев, председатель Комитета сторон Конвенции "Медикрим"

Он добавил, что не может абсолютно достоверно идентифицировать интересы какой-то из фирм. Глаголев считает, что любое заявление организации нужно оценивать, оглядываясь на то, кто числится её учредителем.

Эксперт подчеркнул, что российскую вакцину продолжат тестировать на тысячах добровольцев даже после её регистрации. Каждый факт её применения будет регистрироваться и отслеживаться.

Ранее мы писали, что первую зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V".

Видео: kremlin.ru