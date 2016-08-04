Эксперт рассказал, когда боевая машина "Терминатор" заступит на вооружение в России

Главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский прокомментировал интерес других стран к машинам огневой поддержки "Терминатор".

Полковник в отставке Виктор Мураховский дал большое интервью изданию ФБА "Экономика сегодня". В нем главный редактор "Арсенала Отечества" рассказал о перспективах нашумевшей боевой машины "Объект 199 Рамка" или "Терминатор", как ее окрестили журналисты.

По словам военного эксперта, интерес к проекту проявляет не только Сирия, но и Китай. При этом в ближайшее время вряд ли кто-то купит права на "Терминаторов". Ведь даже в России "Рамка 199" не принята на вооружение.

"Что касается России, то для использования «Терминатора» в Российских вооруженных силах для начала необходимо определить место этой машины в системе вооружения сухопутных войск, место в организационно-штатной структуре войск, а также требования к подготовке ее экипажей. Это также важный вопрос, который требует определения методики тренировок экипажей", - говорит Мураховский.

Фото: Федеральное агентство новостей