Эксперт рассказал, какой препарат выбрать при ревакцинации

Чтобы избежать побочных эффектор, стоит попробовать другой препарат, говорит Аграновский.

Перед ревакцинацией против коронавируса медику обязательно нужно сообщить о первой прививке. О том, какую вакцину выбрать, чтобы избежать побочных эффектов рассказал Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с "АиФ Петербург".

По словам Аграновского, при ревакцинации тоже возможны побочные эффекты. Самые распространенные среди них - гриппоподобный симптом, боль в месте укола. Чтобы избежать их, стоит попробовать другой препарат. Так, например, если в первый раз ставили две дозы аденовакцины ("Спутник V"), то для третьего укола можно выбрать мРНК вакцину "КовиВак".

Ранее стало известно, что Путин прошел ревакцинацию "Спутником Лайт" от коронавиурсной инфекции.

Фото: Piter.tv