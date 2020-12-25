Эксперт рассказал, как следует одеваться грибникам

Одежда любителя тихой охоты должна быть заметной.

В лесах Петербурга и Ленобласти сейчас выросло много грибов. Любителей тихой охоты так и тянет в чащи. Однако не все знают, как нужно одеваться на прогулку по опушкам. О дресс-коде рассказал биолог Павел Глазков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Эксперт призвал горожан надевать яркие вещи. Даже ведро стоит приобрести "кислотного" оттенка. Особенно важно надевать яркую одежду детям и старикам, потому что они могут потеряться.

Необходимо брать с собой мобильный телефон и power-банк.

Ранее на Piter.tv: в лесном массиве Ленобласти чуть не умерла потерявшаяся пенсионерка.

Фото: pexels