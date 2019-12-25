Эксперт прокомментировал возможную отставку главы Минприроды

Эксперты отметили, что "хоронить" Дмитрия Кобылкина еще рано.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин покинет свое место. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что он может перейти на партийную работу и стать одним из заместителей секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

Это означает, что "хоронить" Кобылкина пока рано, так как в предвыборный год такой переход может обернуться повышением.

Экологическая тематика (Норильск, Камчатка, Шиес и т.д.) постоянно порождает протестную повестку. Опыт Кобылкина вполне может вдохнуть новую жизнь в экологические проекты ЕР и превратить "протестников" в сторонников. отметили эксперты.

Политик возглавлял Минприроды Рф с мая 2018-го года.

Фото: gov.ru