Эксперт прокомментировал возможное сотрудничество ЕС и России по коронавирусным сертификатам

Эксперты уверены, что в Еврокомиссии решили перевести вопрос из медицинской в политическую плоскость.

Евросоюз предложил России обсудить сотрудничество по коронавирусным сертификатам. Посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщил, что существует система европейского COVID-сертификата, а закон дает возможность признания ЕС эквивалентность других COVID-сертификатов, поэтому в Евросоюзе предлагают России примкнуть к системе. Предложение прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Вопрос этот напрямую связан с отношением к вакцине "Спутник V", которая широко используется не только в России, но и ряде других стран континента. Регистрировать ее в ЕС не торопятся, более того – многие европейские политики открыто выступают против ее признания. Однако Еврокомиссия, по-видимому, решила найти обходной путь – перевести дело из медицинской в политическую плоскость. В теории, это оставит под запретом использование "Спутника V" в ЕС, но сертификат о вакцинации этим препаратом будет котироваться при въезде на территорию Еврозоны. высказались эксперты

Ранее мы писали, что эпидемиолог не исключил появления более заразных мутаций коронавируса.

Фото: Piter.tv