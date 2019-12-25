Эксперт прокомментировал ситуацию с обращением предпринимателей Ульяновской области в Генеральную прокуратуру

На уровня региона вопрос решить не удалось.

Представители рекламного бизнеса из Ульяновской области коллективно обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой о защите. Претензия мэрии Димитровграда заключается в том, что предприниматели используют рекламные конструкции и не платят за них налоги. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на тот факт, что город уже два года контролируют представители КПРФ.

Власти начали демонтировать рекламные конструкции. По их заявлениям, ранее площади для рекламы распределялись без конкурса. Эксперты отметили, что в период выборной кампании конструкции бесплатно под видом социальной рекламы использовались для агитации за коммунистическую партию. В качестве примера они приводят обращение местной предпринимательницы Светланы Удзилаури в городскую прокуратуру. Женщина рассказывала о том, что мэрия заставляла размещать рекламные материалы агитационного характера. После выборов площади конструкций решили забрать.

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