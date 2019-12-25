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Эксперт прокомментировал новые санкции США против российских компаний
Сегодня, 9:50
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал новые санкции США против российских компаний

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В "черный список" попали три компании.

США ввели санкции против еще трех российских компаний. В санкционный список попали "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в США вновь использовали обвинения в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. 

Эксперты обратили внимание на то, что, как и в прошлый раз, США не стали задействовать Собвез ООН, в то время как именно организация занимается подобными вопросами. Также вопросы вызывают доказательства. 

Таким образом, мы в очередной раз становимся очевидцами использования недобросовестных методов конкуренции под соусом борьбы за безопасный мир.

выразили они свое мнение. 

Ранее Байден рассказал о планах на первые сто дней президентства. 

Фото: pixabay.com

Теги: российские компании, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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