В "черный список" попали три компании.

США ввели санкции против еще трех российских компаний. В санкционный список попали "Авиазапчасть", "Элекон" и Nilco Group. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в США вновь использовали обвинения в нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

Эксперты обратили внимание на то, что, как и в прошлый раз, США не стали задействовать Собвез ООН, в то время как именно организация занимается подобными вопросами. Также вопросы вызывают доказательства.

Таким образом, мы в очередной раз становимся очевидцами использования недобросовестных методов конкуренции под соусом борьбы за безопасный мир. выразили они свое мнение.

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