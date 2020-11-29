Эксперт прокомментировал рост киберпреступлений в России

Эксперты отметили, что сейчас в России только учатся, как бороться с такими преступлениями.

За последние шесть лет число преступлений в ИТ-сфере выросло в десять раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенной коллегии МВД. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Глава государства отметил, что раскрываемость киберпреступлений должна расти. При этом технологии развиваются так быстро, что за ними не успеть.

Ситуация предельна понятна, для любого современного государства интернет остается новым пространством, к вопросу законодательной регуляции приходится подходить методом проб и ошибок, а правоохранительным органам не хватает компетентных специалистов, способных расследовать преступления. отметили эксперты.

Кроме того, новые способы преступлений появляются каждый день, и граждане знают не все из них. Однако работа сейчас должна идти быстрее, так как Интернет уже не представляет из себя такой "дикий запад", как 10-15 лет назад.

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