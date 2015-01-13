Эксперт предупредил о повышении штрафа за неправильную входную дверь

Размер штрафов за неправильную установку двери повысили до 15 тысяч рублей.

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук предупредил о повышении штрафа за неправильную входную дверь. Об этом он рассказал в интервью "АиФ".

По словам эксперта, отныне входная дверь не должна открываться наружу, так как это нарушает правила пожарной безопасности и мешает эвакуации соседей в случае чрезвычайных ситуаций. Размер штрафов за неправильную установку двери повысили с 10-ти до 15 тысяч рублей. Федорук добавил, что соседи могут попросить вернуть дверь в исходное состояние и обратиться в суд при отказе выполнить требование.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали действовать новые штрафы для водителей.

Фото: Piter.tv