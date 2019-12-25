Эксперт посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией

Заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией. Об этом он рассказал в интервью радио "Вести ФМ".
Также Фомин посоветовал вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.
Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть.
Виктор Фомин, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН
Он отметил, что тест должен быть отрицательным, температура тела должна быть в норме, признаков ОРВИ быть не должно.
При этом, по словам эксперта, абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям для вакцинации нет.
Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca.
Фото: Piter.tv
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