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Эксперт посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией
Сегодня, 14:02
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matveyvn

Эксперт посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией

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Тест должен быть отрицательным, температура тела должна быть в норме.

Заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией. Об этом он рассказал в интервью радио "Вести ФМ".
Также Фомин посоветовал вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.

Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть.

Виктор Фомин, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН

Он отметил, что тест должен быть отрицательным, температура тела должна быть в норме, признаков ОРВИ быть не должно.

При этом, по словам эксперта, абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям для вакцинации нет.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, прививки, тесты на коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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