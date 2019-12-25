Эксперт посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией

Тест должен быть отрицательным, температура тела должна быть в норме.

Заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией. Об этом он рассказал в интервью радио "Вести ФМ".

Также Фомин посоветовал вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки.

Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть. Виктор Фомин, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН

Он отметил, что тест должен быть отрицательным, температура тела должна быть в норме, признаков ОРВИ быть не должно.

При этом, по словам эксперта, абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям для вакцинации нет.

Ранее Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca.

Фото: Piter.tv