Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca

Между первым и вторым уколом должно пройти 12 недель.

Великобритания одобрила использование вакцины фармакологической компании AstraZeneca, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.

Управление по контролю лекарственных средств проверило препарат и рекомендовало его к регистрации. После этого власти стали готовить вакцину для массовой вакцинации, которая запланирована на 4 января.

Между первым и вторым уколом AstraZeneca должно пройти 12 недель.

В Великобритании зарегистрировано более 2,38 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Ранее мы писали, что китайская вакцина Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%.

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