Великобритания одобрила использование вакцины AstraZeneca

Великобритания одобрила использование вакцины фармакологической компании AstraZeneca, которая была разработана совместно с Оксфордским университетом.
Управление по контролю лекарственных средств проверило препарат и рекомендовало его к регистрации. После этого власти стали готовить вакцину для массовой вакцинации, которая запланирована на 4 января.
Между первым и вторым уколом AstraZeneca должно пройти 12 недель.
В Великобритании зарегистрировано более 2,38 миллионов случаев заражения коронавирусом.
Ранее мы писали, что китайская вакцина Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3%.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все