Эксперт оценил намерения Белоруссии купить нефтяные месторождения в России

Пока никаких официальных договоров не заключено.

Александр Лукашенко намеревается купить для Белоруссии месторождения нефти на территории России. Владимир Путин идею поддержал, однако Дмитрий Песков напомнил о том, что никакой конкретики по вопросу пока нет. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что неизвестно, что рассчитывает получить Лукашенко, ведь достойные активы уже давно поделены.

По словам пресс-секретаря президента, над вопросом будут работать профильные министерства и ведомства. Эксперты обратили внимание на то, что вкладываться в новое месторождение ― дорого и долго ждать, а средств у Белоруссии почти нет.

В случае, если ситуацию все же удастся разрешить, это окажется выгодным для двух стран. Республика Беларусь получит свою сырьевую базу, а Россия ― инвестиции в отрасль и налоги с нефтедобычи.

Фото: Piter.TV