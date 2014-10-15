Эксперт объяснил рекордные продажи алкоголя в России

Павел Шапкин сообщил о выходе отрасли из "серой зоны".

Продажи алкоголя в стране побили рекорд из-за того, что данная продукция становится легальной и выходит из серой зоны. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, председатель Национального союза защиты прав потребителей в России Павел Шапкин. Специалист указал на то, что местное население не стало больше употреблять спиртосодержащей продукции в количественном выражении. В той ситуации, когда в РФ растут темпы потребления, то увеличиваются также и связанные с ними негативные последствия — правонарушения и отравления.

Но статистика говорит, что все эти негативные последствия стабильны, их число не растет. Идет перераспределение рынка в легальную сферу. Раньше алкоголь пили, но его не считали в статистике. В начале года у нас ввели маркировку пива, с 1 мая пошло вверх производство всех пивных напитков натурального брожения. Павел Шапкин, эксперт

Дополнительно аналитик отметил, что пивные напитки, которые раньше производились в стране без обязанности по маркировке, сейчас быть обязательно учтены. В результате "Серый" сегмент в отрасли начал сжиматься,а россияне нашли ему замену — игристые вины, коктейли, из-за чего продажи алкоголя увеличились.

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Фото: Piter.tv