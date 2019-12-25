Эксперт объяснил критику Памфиловой в адрес движения "Голос"

Вчера, 16-го сентября, глава ЦИК Элла Памфилова жестко высказалась в адрес движения "Голос", участники которого являются наблюдателями на выборах. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" объяснили, с чем это связано.
Наблюдатели являются аккредитованными журналистами сетевого издания "Молния" и информагентства "Время". В единый день голосования аккредитацию от этих изданий в общей сложности получили более 600 человек, при этом статей на тему выборов 13-го сентября 2020 у них не появилось, сообщили в ЦИК РФ.
Эксперты считают, что на самом деле журналистским статусом прикрылись активисты, которые стали распространителями недостоверной информации: большинство из зафиксированных ими "нарушений" ничем не подкреплены.
Фото: ЦИК РФ
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