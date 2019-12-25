Эксперт назвал "токсичными" российско-египетские отношения

Суд Египта не хочет идти навстречу родственника погибших в трагедии над Синайским полуостровом россиян.

Апелляционный суд Египта наложил штраф на адвокатов родственников россиян, которые погибли при катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" над Синайским полуостровом осенью 2015 года. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что это лишь обостряет и так токсичные российско-египетские отношения.

Штраф в размере 500 долларов надо оплатить из-за отсутствия отчета о ходе расследования дела египетской службы государственной безопасности. Дело в том, что ведомство не считает катастрофу терактом.

Несмотря на очевидную обоснованность требований семей погибших, египетские власти все еще не готовы брать на себя ответственность за промах своих чиновников и сотрудников безопасности. При этом, помня о щедрости российских туристов, власти Египта не забывают работать над вопросом их возвращения на египетские курорты. отмечают эксперты.

Напомним, трагедия над Синайским полуостровом произошла 31 октября 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, никто не выжил.

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