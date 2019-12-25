Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений в ближайший год

По его словам, инфляция в США может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин считает доллар лучшей валютой для сбережений в среднесрочной перспективе 6-12 месяцев. Об этом сообщает "РИА Новости".

Он отметил, что высокая инфляция, которая долгое время сохраняется в США, может привести к ослаблению по отношению к доллару большинства валют развивающихся рынков, в том числе и рубль.

Бабин подчеркнул, что сейчас из-за высоких цен на нефть и на другие сырьевые товары рубль выглядит относительно сильным.

В то же время остальные валюты на данных по инфляции в США снизились к доллару, так как инфляционное ускорение увеличивает вероятность более раннего старта ужесточения монетарной политики ФРС, — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что "глубокое разочарование" участников рынков может произойти, если инфляция в США будет в следующие месяцы будет оставаться высокой. Это может привести к снижению валют развивающихся стран к доллару.

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