Эксперт дал прогноз по росту российской экономики

Предполагается, что в 2021 году ВВП вырастет на 3,5%.

Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов рассказал РИА Новости, что в 2021 году российская экономика покажет рост на 3,5%.

"Восстановительный рост неизбежен. Мы ожидаем, что в 2021 году рост ВВП в реальном выражении составит около 3,5%. О восстановлении количественных объемов ВВП можно будет говорить в четвертом квартале этого года", - отметил эксперт.

Отметим, что Минэкономразвития ожидает роста ВВП в 2021 году на 2,9% после спада на 3% в прошлом году. Всемирный банк в мае улучшил прогноз по росту ВВП России в этом году до 3,2%.

Михаил Сухов считает, что добыча нефти и связанные с ней отрасли, вероятнее всего, не выйдет на докризисные объемы производства. Он отметил, что это может произойти ближе к 2023 году

"Восстановление экономик после пандемии сочетается с активизацией повестки устойчивого развития, что неизбежно окажет влияние на структуру инвестиций и производства", - сказал глава АКРА.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня. Состоится он в очном режиме.

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