Эксперт СПбГУ: пик заболеваемости коронавирусом может наступить через два дня

Пик заболеваемости может прийтись на на католическое Рождество.

В среду, 23 декабря, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров выступил на пресс-конференции с заявлением, что пик заболеваемости в Петербурге может наступить через пару дней.

Мы имеем отклонение от прогноза, который мы изначально сгенерировали. Предполагалось, что в районе 21—22 декабря мы выйдем на пик, а фактически мы ещё до него не дошли уточнил Захаров.

Накануне рост заболеваемости, кажется, начал замедляться. Судя по прогнозам, через пару дней город может выйти на пик. Ранее пик прогнозировали на 17 декабря и 66 761 случаев, однако получилось ещё больше — 74 204 случая.

Ранее мы писали, что петербуржцы лечатся от коронавируса дольше, чем жители других регионов.

Фото: Piter.TV