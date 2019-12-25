Эксперт: Китай продолжает санкционное давление на Австралию

Причиной тому могут стать высказывания Австралии о вине КНР в распространении COVID-19.

С 28 ноября Китай ввел дополнительную пошлину на вина из Австралии в размере от 107% до 212%. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что КНР продолжило санкционное давление на Австралию.

Для Австралии рынок сбыта вина является "больной точкой", так как поставки составляет 37%. От них государство получает около 957 долларов США. Эксперты считают, что Китай хочет стабильности для своей экономики, для этого нужно иметь диверсифицированный характер экспорта.

И если ты дорожишь своим торговым партнером и не готов к диверсификации, то надо думать об общем характере двусторонних отношений. отметили эксперты.

С 2 года Австралия сорвала поставки оборудования 5G от китайских компаний, а с начала пандемии начала намекать на вину Китая в распространении коронавируса. Ответ не заставил себя долго ждать, причем в экономической сфере.

Ранее Китай прекратил закупку угля, меди, пиломатериалов, ячменя, сахара и лобстеров.

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