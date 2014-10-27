Эксперт: Евросоюз санкциями против крымчан нарушает обязательства ОБСЕ

Эксперты считают, представители Евросоюза нарушают обязательства членов ОБСЕ, вводя санкции в отношении жителей Крыма.

Ограничения крымчан в визах противоречит обязательству стран-участниц Заключительного акта ОБСЕ. А жителям Крыа с Российскими паспортами отказываются выдавать шенгенские визы.

"Практика ограничения права на свободу передвижения жителей Крыма - как с точки зрения выдачи виз, так и признания российских паспортов, выданных в этом регионе России, - является откровенно дискриминационной и противоречит имеющимся у государств-участников ОБСЕ обязательствам", - сказал замглавы делегации РФ на совещании ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения Григорий Лукьянцев ФБА "Экономика сегодня".

Представитель МИДа отмечает, что представители Евросоюза говорят об основополагающем значении свободы слова. При этом они используют реализацию права на свободу выражения мнения жителей полуострова для коллективного наказания.