Эксперт: "Держите пенсионные сбережения подальше от "голубых фишек"

Интерес к такому виду сохранения пенсии вырос в 40 раз.

В НПФ Сбербанка отметили рост интереса россиян к самостоятельному накоплению денег на пенсию. Об этом сообщает ФБА "Экономика. Сегодня". Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов связывает этот факт с поиском альтернатив на фоне снижения ставок. Однако он в то же время отмечает отсутствие гарантий на доход при размещении средств в негосударственных фондах и "голубых фишках".

Рост обращений по поводу самостоятельного пенсионного накопления наблюдают в негосударственном пенсионном фонде Сбербанка. Интерес к такому виду сохранения пенсии вырос в 40 раз. Молодые люди от 25 до 45 лет проявили к этой теме наибольший интерес. Больше всего вопросов поступило о доходности размещения денег и о правилах получения налогового вычета.

Скорее всего, речь идет об очень низкой базе, так как показатель роста в 40 раз вызывает сомнение. Если мы посмотрим на развитые экономики, то во всех странах существует одна и та же проблема – подавляющее большинство граждан до 40 лет вообще не интересует накопительная пенсионная система. Также стоит обратить внимание на то обстоятельство, что сейчас в банках в связи со снижением ставок по депозитам очень активно рекламируются альтернативные продукты. Очень часто предлагают страхование жизни, в том числе накопительное страхование как альтернативу депозитам. На этом фоне и звучат вопросы о доходности. Для многих 5% годовых по вкладу, которые изначально ниже уровня инфляции, получать уже неприемлемо. Тем более, длительный период времени был совсем другой уровень ставок по депозитам, люди к нему привыкли. Обсуждение вариантов с пенсионным накоплением стоит также увязывать с заявлением Силуанова о необходимости введения ИПК. Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений.

Ранее министр финансов Антон Силуанов назвал российскую систему ИПК разработанной и предложил начать ее принимать. По его мнению, индивидуальный пенсионный капитал даст возможность увеличивать пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты. Также у россиян в этом случае создается еще один финансовый ресурс до 1,5% ВВП.

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