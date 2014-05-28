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Экс-вратарь ФК "Зенит" Малафеев объяснил, почему сине-бело-голубые обошли ЦСКА
Сегодня, 13:21
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Экс-вратарь ФК "Зенит" Малафеев объяснил, почему сине-бело-голубые обошли ЦСКА

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Игрок считает, что "Зенит" создавал для соперника большое количество опасных моментов.

Экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал центральный матч  5-го тура чемпионата России по футболу. По словам футболиста, сине-бело-голубые были сильнее и удачливее ЦСКА в игре 13 августа. Об этом спортсмен рассказал "Спорт-Экспрессу".

Игрок считает, что "Зенит" создавал для соперника большое количество опасных моментов. По мнению Малафеева, у петербургского клуба очень большой шанс стать победителем. 

Футболист признался, что рад за родной клуб. Однако отметил, что хочет увидеть серьезную борьбу.

Ранее на Piter.tv: гендиректор ФК "Зенит" Александр Медведев отмечает 67-летие.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, малафеев, футбол, цска
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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