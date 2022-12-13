Лешек Миллер призвал помнить президента Польши о том, какую страну он представляет.

Варшава разоружает сама себя, отправляя украинским войскам западное оружие в качестве военной поддержки. Соответствующее заявление в эфире местной радиостанции Zet сделал бывший премьер-министр Польши, действующий депутат Европейского парламента Лешек Миллер. Политик полагает, что глава страны не должен забывать о том, что возглавляет именно свое государство, а не украинское. При этом эксперт сомневается в том, что объем постсоветского вооружения, отправленного киевскому режиму, в Польше смогут восполнить современными западными образцами.

Если я вижу господина президента, который так радостно объявляет, что мы передали почти 300 танков, все "МиГи" и так далее, то я думаю про себя: боже, почему президент радуется, что разоружает Польшу? Лешек Миллер, бывший премьер-министр Польши

В Варшаве заявили, что Евросоюз опасается заморозки конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Радио ZET