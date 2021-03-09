Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Он считает, что Украина должна найти страну-посредника, которая будет представлять её интересы.

Экс-посол Украины в США Валерий Чалый призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией. Заявление он сделал в эфире ESPRESO.TV.

Судя по этой ситуации, которая развивается, надо быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией. Валерий Чалый, экс-посол Украины

Он считает, что Украина должна найти страну-посредника, которая будет представлять её интересы по консульским вопросам на территории Российской Федерации.

Ранее Кравчук рассказал об обсуждении с Горбачевым сохранения СССР в качестве конфедерации.

Видео: YouTube / Espreso.TV