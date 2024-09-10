Джек Мэтлок напомнил о возможных просчетах политиков из США в отношениях с Россией.

"Необъявленная война" стран коллективного Запада против России крайне опасна, так как она может легко привести к просчетам, которые повлекут за собой обмен ядерными ударами между странами. Соответствующее заявление сделал в интервью изданию Executive Intelligence Review и аналитическому Институту Шиллера бывший посол Вашингтона в Советском Союзе в период за 1987 - 1991 года Джек Мэтлок. Иностранный дипломат указал на то, что Москва сейчас полагает, что ее политическое существование и суверенитет находятся под угрозой. При условиях прямой конфронтации руководители легко могут дать "ошибочный сигнал", что обернется для всего мира катастрофой.

Мы вступили в очень опасную стадию, поскольку Россия расценила действия США и их союзников по НАТО как агрессивные действия, которые угрожают ее национальной безопасности… Не думаю, что какая-либо из сторон намерена применить ядерное оружие. Но я допускаю... Джек Мэтлок, посол США в СССР

Джек Мэтлок напомнил, что подобные вещи несколько раз случались во время Холодной войны, хотя мировой общественности повезло, что просчеты каким-то образом не были приняты во внимание политиками.

Россия может предъявить обвинение поставщикам ВСУ, заявил Мирошник.

Фото и видео: YouTube / Schiller Institute