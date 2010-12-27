"Бизнес-партнер" Аршавина получил условное наказание за хищение 400 миллионов рублей

Мошенник из Петербурга обманул банки и клиентов с помощью поддельной подписи Аршавина.

Бывший бизнес-партнер Андрея Аршавина осужден за хищение денежных средств. Суд Петербурга посчитал вину мужчины доказанной. Петербуржцу назначили наказание в виде условного пятилетнего срока и испытательный период в три года.

Сообщается, что Петр Тиньгаев незаконно присвоил себе 400 миллионов рублей. Жертвами мошенника стали его покупатели, а также частные и государственные банки. Напомним, что предприниматель занимался автомобильным бизнесом. Он оформлял кредиты, а после не возвращал средства. Мужчина обманывал клиентов, не отдавая им оплаченные транспортные средства.

Чтобы повысить кредит доверия к своей личности, злоумышленник предоставил в Сбербанк договор, в котором поручителем выступил футболист Андрей Аршавин. На самом деле, документы оказались поддельными. В 2015 году спортсмену удалось это доказать при помощи соответствующей экспертизы. Деньги предприятию преступник вернул.