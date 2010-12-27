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"Бизнес-партнер" Аршавина получил условное наказание за хищение 400 миллионов рублей
Сегодня, 13:56
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lesjasap
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"Бизнес-партнер" Аршавина получил условное наказание за хищение 400 миллионов рублей

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Мошенник из Петербурга обманул банки и клиентов с помощью поддельной подписи Аршавина.

Бывший бизнес-партнер Андрея Аршавина осужден за хищение денежных средств. Суд Петербурга посчитал вину мужчины доказанной. Петербуржцу назначили наказание в виде условного пятилетнего срока и испытательный период в три года. 
 
Сообщается, что Петр Тиньгаев незаконно присвоил себе 400 миллионов рублей. Жертвами мошенника стали его покупатели, а также частные и государственные банки. Напомним, что предприниматель занимался автомобильным бизнесом. Он оформлял кредиты, а после не возвращал средства. Мужчина обманывал клиентов, не отдавая им оплаченные транспортные средства. 
 
Чтобы повысить кредит доверия к своей личности, злоумышленник предоставил в Сбербанк договор, в котором поручителем выступил футболист Андрей Аршавин. На самом деле, документы оказались поддельными. В 2015 году спортсмену удалось это доказать при помощи соответствующей экспертизы. Деньги предприятию преступник вернул.
Теги: андрей аршавин , бизнес , деньги , мошенничество , хищение
Категории: Новости СПб

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