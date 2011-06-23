Экс-начальник участка лесхоза в Забайкалье ответил за масштабное присвоение имущества

Экс-начальник участка "Забайкаллесхоза" получил четыре года заключения.

Бывший начальник лесного хозяйства на территории Забайкальского края в течение четырех лет крал с рабочего места работы государственное имущество. Общая сумма похищенного составила около 1,6 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления прокуратуры. Сейчас судебная инстанция вынесла обвинительный приговор по расследованию в отношении экс-начальника Дульдургинского участка "Забайкаллесхоза".

Государственный обвинитель предоставил дополнительные доказательства, включая фотографию из личного архива работников на фоне похищенного. пресс-служба прокуратуры Забайкалья

Мужчина уверял следствие, что всё найденное было им нажито непосильным трудом. Однако данная версия развалилась, когда представители надзорного ведомства нашли на кадры из личного архива сотрудников лесхоза на фоне украденного имущества. В результате по уголовному делу злоумышленник получил наказание в виде лишения свободы на срок в четыре года заключения, а также ему придется выплатить штраф в полмиллиона рублей.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Забайкальского края