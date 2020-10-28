Экс-мэр Челябинска получил три года колонии за взятку

Евгений Тефтелев должен выплатить штраф в 37,5 млн рублей.

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев получил три года колонии за взятку. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители пресс-службы Центрального районного городского суда. Фигуранту расследования назначили срок лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 37,5 млн рублей.

Ранее чиновника обвинили в получении взятки в размере 2,5 млн рублей. Вместе с главой управления капитальным строительством Евгением Пашковым Тефтелев получал деньги от местной коммерческой организации за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов. Преступная деятельность велась с 2015 по 2019 года. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ.

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