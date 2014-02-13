Экс-главный тренер "Зенита" Владимир Голубев скончался

Его последним местом работы стал "Ленинградец" из Ленинградской области в 2018-м году.

Главный тренер "Зенита" и бывший футболист Владимир Голубев умер в возрасте 72 лет. Об этом рассказали в пресс-службе футбольного клуба "Ленинградец", в котором он поработал в 2018-м году.

Голубев был воспитанником "Зенита" и был в ленинградской команде с 1968 по 1981 годы. Футболист считается одним из сильнейших защитников в истории команды. За 14 сезонов Голубев провёл 384 официальных матча за "Зенит". Это шестой показатель в клубной истории. Больше игр сыграли только Давыдов, Малафеев, Бурчалкин, Анюков и Кержаков. Он стал бронзовым призёром чемпионата СССР 1980 года.

Также Голубев стал финалистом молодёжного чемпионата Европы 1972 года. Кроме того, на его счету 3 матча за сборную СССР и 1 матч за олимпийскую сборную.

После окончания карьеры работал в СШОР "Зенит", в 1987-м и 1989-м годах возглавлял основную команду сине-бело-голубых, а с 2006 по 2008 годы был наставником "Зенита"-2. Его последним местом работы стал "Ленинградец" из Ленинградской области в 2018-м году.

Фото: Вконтакте / ФК "Ленинградец"