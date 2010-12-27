Экс-глава службы безопасности СКР Максименко проведет 13 лет в колонии

Бывший глава службы безопасности Следственного комитета лишен своего звания, 165 млн рублей и свободы.

Московский городской суд 20 апреля приговорил экс-руководителя службы безопасности Следственного комитета России по делу о взятках. Михаил Максименко проведет 13 лет в колонии. Кроме того, преступника лишили звания полковника юстиции.

Согласно приговору, Максименко охотно взял 500 тысяч долларов за смягчение меры пресечения помощнику преступника Захария Калашова. Также, он принял гонорар в 50 тысяч рублей от предпринимателя Бадри Шенгелия за возбуждение уголовного дела против сотрудников уголовного розыска Санкт-Петербурга.

Максименко, помимо 13 лет колонии обязан выплатить штраф суммой 165 млн рублей.