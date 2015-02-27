Экс-депутат МО "Владимирский округ" Боварь* признан иностранным агентом

Напомним, что Боварь* был избран от партии "Яблоко" в 2019 году.

Сегодня, 23 июня, Минюст пополнил список иностранных агентов. В их число вошел экс-депутат МО "Владимирский округ" Виталий Боварь*.

Напомним, что Боварь* был избран от партии "Яблоко" в 2019 году. Его лишили полномочий в июне 2023-го.

В сообщении Минюста сказано, что Боварь* "принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов, а также недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике".

Помимо экс-депутата, в список иностранных агентов вошли еще семь человек и две организации.

*Признан Минюстом иностранным агентом в РФ.

Фото: Владимирский округ