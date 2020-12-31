Экс-бойцы ЧВК Вагнера раскрыли "Би-би-си" детали вербовки наемников для Ливии

Многие их наемников решили стать таковыми из-за проблемы трудоустройства и низких зарплат в регионах проживания.

Два экс-наемника частной военной компании Вагнера раскрыли детали вербовки наемников, которых потом отправляли в Ливию. Об этом рассказывается в расследовании "Би-би-си".

Бывшие члены ЧВК рассказали изданию, что с осени 2019 и до середины лета 2020 года на территории Ливии находились около одной тысячи наемников. Отмечается, что некоторые из них до этой военной операции принимали участие в конфликте на юго-востоке Украины.

Собеседники "Би-би-си" отметили, что ЧВК Вагнера вербует новых наемников через подставные компании, оформляя новобранцев на работу на нефтяные вышки или в службы безопасности. После этого новички проходят определенные тестирования по физической подготовке и их отправляют на неофициальной полигон частной военной компании, который расположен на территории Кубани. Затем бойцов распределяют по странам, в которых происходят военные конфликты.

По словам экс-наемников, большое количество членов ЧВК представляют собой людей, которые до этого жили в небольших населенных пунктах. Их подтолкнуло стать наемниками проблема трудоустройства. Отмечается, что заработная плата у бойцов может быть в десять раз больше, чем средняя по РФ.

Ранее Турция опубликовала кадры ударов беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2 по российским военным в Ливии.

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