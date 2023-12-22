Эксперт объяснила, почему учителя из Петербурга и Ленобласти стали чаще нарушать закон

Ольга Усова отметила, что предвидела проблему с поведением педагогов уже 20 лет назад.

Прошлый год в РФ был объявлен годом педагога и наставника. Вместе с тем в Петербурге и Ленинградской области активизировались случаи неприемлемого поведения учителей на рабочем месте. Одна женщина-преподаватель подозревается в интимной связи с малолетним учеником, другую обвинили в создании порно с участием собственного ребёнка и его сверстников, а ещё одна учительница из Петербурга напилась и обратилась за психологической помощью от имени 15-летней девочки. Информацию об изменении отношения к профессии учителя и о происхождении этой "первопричины зла" в 90-х годах рассказала федеральный эксперт, кандидат психологических наук и педагог из лицея №111 Ольга Усова в беседе с Spb.aif.ru.

Эксперт отметила, что предвидела проблему с поведением педагогов уже 20 лет назад. Она уточнила, что сегодняшние молодые учителя - это дети 90-х годов. В тот период в стране произошел кризис и катастрофа, старая идеология только что разрушилась, а новой пока что нет. На место идеологии пришла неопределённость, которая давила на психику.

Кроме того, раньше учителя считались элитой общества, отметила Усова. Они были авторитетными личностями, обладали высоким уровнем нравственности. Однако сегодня восприятие учителя серьезно исказилось: многих видят в негативном свете. Это находит своё объяснение в психологическом аспекте.

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