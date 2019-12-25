Они отметили, что меры помощи населению в пандемию коронавируса должны составлять от 4-6 процентов ВВП страны.

Экономисты призвали раздавать деньги населению. Среди них профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин. По их мнению, такая мера поддержки населения позволит запустить программу количественного смягчения. Об раздаче денег населению просто так говорится в экономическом докладе специалистов. Его опубликовал фонд "Либеральная миссия".

Экономисты отметили, что меры помощи населению в пандемию коронавируса должны составлять от 4-6 процентов ВВП страны. Сейчас же правительство направляет на минимизацию негативных последствий кризиса тратится всего 1,2% внутреннего валового продукта. Такую статистику дал президент страны Владимир Путин.

Ранее Кудрин заявлял, что в России количество безработных может увеличиться более чем в три раза.