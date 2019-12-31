Он не поднимется выше 65 рублей за доллар.

Экономисты оценили перспективы курса рубля в 2020 году. В 2019 году национальной валюте удалось укрепиться по отношению к доллару. Однако рубль не смог отыграться за обвал в 2018 году. Об этом сообщили в "РБК".

В 2020 году эксперты прогнозируют прочную стабильность рубля. Однако к негативным воздействиям относят новые санкции и предвыборную кампанию во время выборов президента США. Ко второму полугодию непрогнозируемые риски могут привести к курсу в 65 рублей за один доллар.

Аналогичные прогнозы дают иностранные аналитики. Специалисты от Bloomberg заявили, что стоит ожидать средний курс в 64-65 рублей за американский доллар.

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Видео: YouTube/ Science