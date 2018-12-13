Кировск и Петербург свяжут экологичные автобусы

Вместимость каждого автобуса составляет 45 мест.

Новые автобусы на природном газе свяжут Кировск и Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте администрации Ленинградской области.

В правительстве рассказали, что транспорт будет курсировать по маршруту № 565. Вместимость каждого автобуса составляет 45 мест, каждое из которых оснащено ремнями безопасности. Все пары кресел полками для багажа, а сам автобус включает в себя передовые системы активной и пассивной безопасности

Ранее Piter.TV писал о новых ограничениях движения на КАД. С 10 по 17 мая автомобилисты не смогут проехать по участку дороги между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Московским шоссе.

Фото: lenobl.ru