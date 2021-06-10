Экологи объяснили преимущества стекла и пластика перед тетрапаком

Заводов по переработке стеклянных и пластиковых бутылок в десятки раз больше, чем предприятий по переработке тетрапак.

Производители пожаловались на сложности с упаковкой в тетрапак. Они не исключают, что альтернативной упаковкой могут стать стеклянные и пластиковые бутылки. Об этом сообщил телеканал 360.

Генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев подчеркнул, что заводов по переработке стеклянных и пластиковых бутылок в десятки раз больше, чем предприятий по переработке тетрапак. Из-за проблем с логистикой в стране наблюдается дефицит упаковки тетрапак.

Важно понимать, что при наличии сырья большая часть из совокупной мощности может быть перепрофилирована для переработки ПЭТ! Если говорить о стекле, то в России располагается 38 предприятий мощностью 915 тысяч тонн. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

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