Экоактивисты напомнили о климате в купальниках и шортах в Таврическом саду

Перфоманс назвали "Пляж".

Экоактивисты объединения "Fridays For Future" устроили перфоманс в купальниках в Таврическом саду. Информация об этом появилась 26 февраля в их сообществе "ВКонтакте".

Таким образом активисты хотели привлечь внимание к изменению климата. По задумке, они хотели показать, как нелепо может выглядеть позитивная деятельность. Герои сообщества загорали, занимались йогой и играли в волейбол в феврале.

В видеопослании петербуржцы говорят о пожарах в Сибири, засухе и наводнении в Южной Африке и других проблемах климата.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Саду Дружбы на Литейном распускается сакура.

Видео: "Fridays For Future | Санкт-Петербург"